Los fumadores y exfumadores tienen casi el doble de riesgo de ser pacientes graves de coronavirus

Según el doctor Stanton A. Glantz , director del UCSF Center for Tobacco Control Research and Education, “Fumar se asocia con un riesgo sustancialmente mayor de una progresión de la Covid-19”. El tabaquismo y el uso de cigarrillos electrónicos aumentan el riesgo y la gravedad de las infecciones pulmonares debido a daños en las vías respiratorias superiores y una disminución de la función inmune pulmonar en general. Los fumadores tienen un mayor riesgo conocido de infección y mortalidad por MERS-COV , una enfermedad respiratoria viral causada por un coronavirus diferente.

