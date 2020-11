Los fumadores tienen tres veces más probabilidades de morir por enfermedad cardiovascular de manera prematura

Los fumadores se enfrentan a un riesgo de muerte prematura por enfermedad cardiovascular casi tres veces superior al de las personas que nunca han fumado, y el riesgo es mayor entre los que empezaron a fumar durante la infancia, según una nueva investigación publicada en la revista ‘Journal of the American Heart Association’, editada por la Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés).

