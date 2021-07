Los flequillos de moda que más van a triunfar esta temporada

Los flequillos cortina no han hecho más que llegar. Aportan naturalidad y siempre es un plus su versatilidad, además de la gran cantidad de movimiento y dimensión que adquiere la melena.

“Además, este tipo de flequillo permite que cambiemos de look tan solo peinándolo hacia arriba o un lado , por eso es ideal para aquellas que no se atreven al cambio. Eso sí, si tienes el rostro cuadrado o con forma de corazón, intenta evitarlo porque resaltará aún más tus rasgos, en lugar de suavizarlos”, indica la estilista.

