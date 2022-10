Los Filis eliminan a los campeones Bravos

Los Filis de Filadelfia avanzaron este sábado a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por primera vez desde 2010 al eliminar a Bravos de Atlanta, los campeones de la última Serie Mundial con un triunfo por 8-3.

A la exhibición de los Filis contribuyeron Brandon Marsh, J.T. Realmuto y Bryce Harper al enviar la pelota fuera del parque.

Los Filis necesitaron de cuatro partidos para imponerse por 3-1 en la serie al mejor de cinco. Instalados ya en la Serie de Campeonato, tendrán la oportunidad de representar a la Liga Nacional en la Serie Mundial.

En los cuatro partidos jugados con los Bravos, la ofensiva de los dirigidos por Rob Thompson anotaron 27 carreras, en tanto que su picheo permitió 13.

Los Filis se fueron en ventaja en el Citizens Bank Park de Filadelfia en el segundo episodio con un cuadrangular de tres carreras de Marsh (1) ante los envíos de Charlie Morton (0-1).

El venezolano Orlando Arcia (1) aportó a los Bravos un jonrón en la tercera entrada frente al abridor derecho Noah Syndergaard.

El catcher J.T. Realmuto (1) pegó un jonrón dentro del parque en el cierre del tercer episodio que lo convirtió en el primer jugador en su puesto y como pelotero de Filadelfia con ese logro.

Los Bravos quedaron 2-4 en el marcador en el cuarto capítulo por vuelacercas de Olson (2).

Los Filis anotaron en tres ocasiones en el sexto por sencillos productores de Rhys Hoskins, Realmuto y Harper.

Travis d’Arnaud depositó la pelota detrás de la pared del jardín central en el séptimo episodio para los Bravos.

Philly, we can’t thank you enough. You’re the absolute best.

See you again very soon ❤️ pic.twitter.com/izqHCJadqZ

— Philadelphia Phillies (@Phillies) October 16, 2022