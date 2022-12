Los fascinantes caminos del istmo

Después de hacer la travesía por el Camino de Cruces, un hombre de Massachusetts escribió a su familia: “No tengo tiempo de dar razones, pero al decir esto expreso el sentimiento unánime de todos los viajeros a quienes he oído hablar; lo digo con temor a Dios y amor a los hombres; nadie, por ninguna circunstancia, venga por esta ruta. No tengo nada que decir de las otras, mas no tomen esta”, reseña el historiador.

You May Also Like