los fármacos que la industria no quiere desarrollar

De acuerdo con Orphanet, millones de personas en el tercer mundo no tienen acceso a medicamentos y vacunas disponibles en países desarrollados y, además, señala la existencia de las denominadas “vacunas huérfanas”, que son desarrolladas para “ prevenir enfermedades infrecuentes o de importancia limitada a escala global (localizadas en un área geográfica limitada, pero con un número muy alto de casos en esa región) y que no son de interés para la industria farmacéutica”. Según Gómez: “Tanto en un caso como en otro, la problemática es real y conlleva una importante repercusión ética, en la que debería actuarse de manera global”.

En su tercera acepción, la Real Academia Española (RAE), define ‘huérfano’ como: “Falto de algo, y especialmente de amparo”. En esta situación se encuentran los denominados medicamentos ‘huérfanos’, es decir, aquellos fármacos que tratan afecciones tan infrecuentes que no son desarrollados por la industria farmacéutica porque su comercialización no generaría suficientes ingresos como para justificar la inversión.

