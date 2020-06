Los farmacéuticos recuerdan que la dexametasona necesita receta y no está recomendada sin causa justificada

En este mensaje incide el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, que recalca que se estima que la dexametasona podría evitar la muerte de 1 de cada 8 pacientes con ventilación mecánica y 1 de cada 25 pacientes que requieren oxígeno. Sin embargo, apuntan, no se ha identificado ningún beneficio significativo entre aquellos pacientes que no necesitaban asistencia respiratoria.

Esta movilización de la población ya fue “limitada” con otros medicamentos que se perfilaron como posible respuesta al coronavirus, como la hidroxicloroquina, explican. “Vinieron unas tres personas preguntando por ella, no más” dice otra boticaria de Madrid, que prefiere no dar su nombre. Asimismo, la gente acudió preocupada por las posibles contraindicaciones del ibuprofeno, pero estas consultas terminaron hace tiempo, matizan.

Por el momento, estos profesionales no han percibido que, tras la noticia, los ciudadanos hayan acudido a interesarse en gran medida por las propiedades de este medicamento o por la posibilidad de adquirirlo, aunque algunos de ellos no dudan que lo harán. Es el caso de María Sosa, farmacéutica, que tiene claro que en los próximos días la gente se acercará a las boticas a preguntar y asegura que algunos colegas ya han recibido algunas consultas . Por eso, apela a la “precaución” y a confiar en el criterio de los médicos.

You May Also Like