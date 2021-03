Los falsos ladridos

Hay mucho político “culto” y “dizque” lector que ante los reclamos por sus corruptelas y mala gestión, citan al Quijote y se arropan en la manida frase “Sancho, cabalgamos porque los perros ladran”, y se quedan tranquilos de conciencia sin reparar, en su ignorancia, que están haciendo un ridículo absoluto.

Los ladridos que escuchan los políticos corruptos, y los muy mediocres empleados públicos, no son tales, son las denuncias de su mal hacer que quieren disfrazar de ruido en su contra para no hacerse responsables de sus actos. Quieren que creamos que lo que les dicen son sólo opiniones, y que su manera de proceder es calumniada por aquellos que se les oponen políticamente: se engañan creyendo que están haciendo las cosas bien, que van “caminando” (como dice el Quijote según ellos), y por eso tanto ladrido es señal de que van por buen camino.

Aprender a darse por aludido, escuchar las voces críticas para nuestro beneficio, es una tarea a la que nuestros corruptos no quieren darse nunca, y miren que llevan años delinquiendo delante de nuestras narices con uno u otro partido, muchas veces amparados por nuestros silencios cobardes y nuestra actitud sesgada por nuestra propia falta de integridad, sí, porque muchos dicen que harían lo mismo si estuvieran en lugar de los políticos, lo que es una suerte de estúpida venganza, que no es otra cosa que pegarnos un tiro en el propio pie.

No, no son ladridos, señores políticos ―no seamos ridículos, no, no andan ustedes bien porque les criticamos señores funcionarios, ustedes se han encerrado en un discurso de autoengaño que les mantiene aferrados a la papa mientras los demás miramos para otro lado, ensimismados en nuestro trajín diario.

Lo más ridículo de todo es que, esa manera de pensar es estúpida hasta en su fuente “dizque” culta: El Quijote nunca dijo nada de perros que ladran. Hasta en lo que lee nos miente esta pandilla de políticos sin escrúpulos ni lecturas.

El autor es escritor





