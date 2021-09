Los fallos de la Corte sin publicar son obligatorios

Igual pasa con el fallo del 29 de enero de 2018 del pleno de la CSJ que dijo, entre otras cosas, que la admisión de una denuncia contra un diputado, por parte de ese mismo órgano, hacía las veces de una imputación. El hecho de que este fallo misteriosamente no haya sido publicado en la Gaceta Oficial no incide en forma alguna, en lo que esta decisión ya había resuelto. Esto viene a colación por el nuevo recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la decisión del entonces magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía, que reconoció el principio confirmado por el pleno el 29 de enero de 2018. Además de que ya hay cosa juzgada, el recurso de inconstitucionalidad que pretende anular la decisión de Mejía (y acabar con el caso de los pinchazos) es inaplicable porque la inconstitucionalidad se pide contra actos o normas jurídicas de carácter general y no contra una decisión puntual de un juez.

La afirmación de que un fallo de la CSJ no es vinculante, si no se ha publicado en la Gaceta Oficial tiene una relación directa con dos debates judiciales de la actualidad: la negociación minera de Cobre Panamá y el caso de los pinchazos. El argumento de quienes sostienen la tesis de que los fallos de la Corte deben estar publicados para que sean de forzoso cumplimiento se sustenta en un galimatías. Esto supone que los fallos de la Corte tienen los mismos requisitos que las normas jurídicas, las cuales deben ser publicadas en la Gaceta Oficial para que sean exigibles.

You May Also Like