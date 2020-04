Los factores que podrían costarle la reelección a Donald Trump – EEUU y Canadá – Internacional

Aunque hay cierto consenso entre las agencias de inteligencia de EE. UU. sobre la manipulación de la información que está saliendo de ese país para minimizar su rol, para Trump es una narrativa que le permite enlodar las acusaciones en su contra. Y que están asociadas no tanto a lo que hizo o no China, sino a las semanas que se pasó subestimando el problema y a la escasez, aún hoy, de pruebas para diagnosticar la enfermedad.

De acuerdo con el más reciente sondeo de The Economist y Yougov, el exvicepresidente Biden le saca 5 puntos a Trump (48 vs. 43). Se trata de una diferencia que se ha mantenido constante en los últimos cuatro meses y que tampoco favorece al presidente.

