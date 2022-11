“La política de precios puede ser muy diferente en cada empresa y nosotros como asociación no podemos entrar en ella por norma de competencia. Lo que sí es evidente es lo que está sucediendo alrededor y que lo que tiene que tener claro la opinión pública es que los fabricantes estamos siendo una víctima más de la inflación. Nos están repercutiendo los precios de energía, de las materias primas… La situación se está poniendo muy difícil”, asegura Moreno, quien, no obstante, se muestra “bastante optimista” respecto a la campaña navideña: “Es una época en la que algunos productos, como los nuestros, la gente los quiere tener siempre en sus casas, por lo que al final los compra “.

