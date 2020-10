los expertos se dividen sobre quién ganará mientras los jóvenes quieren la victoria del partido del burro

Si bien las encuestas vaticinan una holgada victoria por más de siete puntos de Biden sobre Trump, no son un elemento en el que fiarse puesto que hace cuatro años Clinton vivía la misma situación y terminó perdiendo por los llamados estados clave. Esos son, entre otros, Florida, Pennsylvania, Ohio o Texas . Entre todos los que aún no tienen dueño se reparten 181 delegados que pueden decantar la balanza hacia uno u otro lado.

Marcela va más allá sobre la figura de Harris. Si bien es “una mujer inteligente, negra y de familia humilde”, asegura que los jóvenes volcados en el Black lives matter no simpatizan demasiado con ella por su pasado. “Ella fue policía, que ahora no está muy bien visto , y cuando ejercía no protegió suficiente los derechos de los negros”, explica.

En contra tiene “ser Trump”, según el mismo experto, y ser “una figura divisiva incapaz de unir al país”. A su juicio, la gestión de la crisis del coronavirus ha podido hacer mella en la imagen de Trump, una opinión que no comparte Elía, que destaca más bien que de sus cuatro años en el cargo se puede hacer un balance sobre lo que ha hecho y lo que no.

No opinan así los más jóvenes. Marcela y Mallory, dos estadounidenses de 22 y 26 años, respectivamente, que viven en España, creen y esperan que en esta ocasión sean los demócratas quienes puedan celebrar el resultado después del 3 de noviembre aterrorizadas ante una nueva victoria de Trump. “Trump representa para mí miedo, división , representa un futuro para EE UU que no es el que yo quiero. Es una parte oscura”, señala Mallory.

