Los expertos sanitarios de EE UU estiman que podría haber 20 millones de personas con Covid-19 en el país

Los expertos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) estiman que en el país podría haber al menos 20 millones de personas contagiadas con el coronavirus porque solo se están realizando pruebas a los enfermos con síntomas y no a aquellos que no los presentan y tienen capacidad de contagiar a otros individuos, según informa la cadena de televisión estadounidense CNN.

