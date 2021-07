los expertos recomiendan este truco para ahorrar en 21 días y sin esfuerzo

El reto financiero de 21 días, más conocido como ayuno financiero, es un método que se ha vuelto muy popular en países como Estados Unidos y que consiste en que en menos de un mes organicemos las finanzas y gastos personales para ahorrar de una manera cómoda y sencilla.

Aunque es un método bastante intenso parece que ofrece buenos resultados. Se trata de una fórmula ideada por la asesora y columnista del Washington Post, Michelle Singletary, plasmada en su libro ‘The 21-Day Financial Fast: Your Path to Financial Peace and Freedom’.

21 días comprando solo lo necesario para sobrevivir

En este libro, la experta enseña a los lectores diferentes formas para lograr “la paz y la libertad financieras” al estar durante tres semanas sin utilizar tarjetas de crédito y comprando únicamente lo estrictamente necesario, como comida o medicamentos. Un desafío que supone un gran ahorro y que, además, incrementa la generosidad.

Esta restricción económica tiene como objetivo reducir malos hábitos a la hora de administrar el dinero. ¿Y cuáles son las reglas para seguir esté “ayuno financiero”? La autora explica en su libro que, antes de comenzar con este periodo de 21 días de ahorro, hay que comprender las siguientes pautas: