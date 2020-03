Los expertos prevén que las gasolinas vuelvan a caer de un euro por litro por el coronavirus y el choque de productores

Pero, sin embargo, no todas las voces expertas coinciden con estos pronósticos. Victoria Torre, analista de Self Bank, ha declarado: “estas caídas son exageradas y esperamos que el precio del petróleo encuentre un suelo . Había una previsión de receso por el coronavirus, pero esta caída es importante, por lo que esperamos que encuentre suelo e incluso dé un pequeño repunte.”

También coincide con esta reflexión el experto analista de XTB Joaquín Robles, aunque es más precavido y declara que “es muy difícil plantear un escenario porque ha pillado al mercado por sorpresa” y recalca la importancia del no acuerdo OPEP – resto de países, que de no solucionarse provocaría que “a partir del 1 de abril todos los países podrán producir todo lo que quieran , lo que nos llevará a una guerra de precios en la que muy pocos ganan y muchos pierden”.

Este no acuerdo, que viene provocado por las tensiones entre el segundo mayor país exportador de pétroleo, Arabia Saudí (dentro de la OPEP) y el tercero del ránking, Rusia (fuera de la OPEP), va a tener un impacto en el precio de la gasolina y el gasoil que consumimos en nuestro país, aunque no baja proporcionalmente al de los mercados.

