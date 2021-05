los expertos lo ven algo “prematuro” y piden esperar más tiempo

Otra cosa, anota Bassat, es “ a qué velocidad podremos prescindir de las mascarillas al aire libre, ha habido mucha discusión sobre esta medida, no sabemos realmente el valor añadido cuando estás en exteriores y con distancia de seguridad, se presupone que no mucho”, termina.

Por su parte, Bassat cree que “está claro que habrá que seguir llevándola en interiores públicos, sobre todo”, si bien señala que “si estás en un interior rodeado de personas vacunadas” se podrá prescindir de la máscara. “Pero en interiores públicos como cine, teatro, restaurante -cuando no estás comiendo- , en lugares donde no haya buena ventilación y no se pueda garantizar la distancia física, las mascarillas seguirán jugando un papel muy importante durante todo este año “, abunda.

Las palabras de este lunes de Simón han sido recibidas este martes con diversidad de opiniones entre expertos en epidemiología y salud pública consultados por 20minutos . El profesor de salud pública en la Universidad de Alcalá de Henares y miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, Pedro Gullón, recuerda que “el uso de la mascarilla en exteriores tiene sentido en protección epidemiológica cuando no se puede mantener la distancia de seguridad con otras personas o vas a estar con ellas durante un tiempo”. Por eso, cree que la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores y con distancia de seguridad entre personas es “más educativa” y para normalizar su uso en todas las situaciones que de protección. Considera que, para prescindir de las mascarillas en exteriores, “ habría que estar seguros de que la incidencia está controlada y las UCI más desatascadas, no vayamos a tener un rebrote “.

“No voy a dar una fecha, pero es posible que no vayamos a tardar mucho en hacer propuestas claras para retirar el uso de mascarillas en algunas situaciones, no en todas”. Estas son las palabras de Fernando Simón que este lunes dieron un empujón más de optimismo a la población Española. En su habitual rueda de prensa de los lunes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) indicó que “a medida que la vacunación avanza”, la situación epidemiológica en el país mejora “de forma homogénea”. Este lunes la incidencia se encontraba en 151,8 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

