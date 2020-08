Los expertos aconsejan a las embarazadas evitar el café por los riesgos que conlleva en el embarazo

Once estudios informaron sobre los hallazgos de 17 metanálisis, y en 14 de estos el consumo de cafeína materna se asoció con un mayor riesgo de cuatro resultados adversos: aborto espontáneo, muerte fetal, bajo peso al nacer y / o pequeño para la edad gestacional y leucemia aguda infantil. Los tres metanálisis restantes no encontraron una asociación entre el consumo de cafeína materna y el parto prematuro.

Se informó un total de 42 hallazgos separados en 37 estudios observacionales, de los cuales en 32 encontraron que la cafeína aumentó significativamente el riesgo de resultados adversos del embarazo y 10 no encontraron asociaciones o no fueron concluyentes. El riesgo relacionado con la cafeína se informó con niveles de consistencia de moderados a altos para todos los resultados del embarazo, excepto el parto prematuro.

