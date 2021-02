Los estragos de la cuarentena

La cuarentena llenó de incertidumbre a la población, por tratarse de una medida sin precedentes. La sociedad panameña no se encontraba preparada para transformar el funcionamiento de la economía o su forma de socializar. Otro obstáculo fue la falta de data estadística. Es evidente que las autoridades no lograron calcular el impacto que tendría un confinamiento, sin data suficiente para evaluarlo

