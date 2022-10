Los estadounidenses celebran Halloween sin miedo a los precios

Y si bien no todo el mundo se disfraza en EE.UU., para los dulces no hay excusa: un 67 %, según una encuesta de la NRF, planea dar caramelos y chocolate a los más pequeños del vecindario cuando llamen a la puerta acompañados de sus mayores y respondan a la famosa pregunta de “¿Truco o trato?”.

You May Also Like