Los españoles retienen 1.586 millones de euros en pesetas y tienen 4 semanas para canjearlas: “Luego no valdrán nada”

“Y en el caso de las pesetas que se pueden canjear no son escasas, hay muchas. En cuanto a la conservación, no es la adecuada porque han estado en uso”, subraya. “Pero es que aunque alguien tuviera pesetas completamente nuevas, sin uso, tampoco tendrían ningún valor porque hay muchas”, agrega el presidente de la AENP.

Si no lo hacen antes del próximo 30 de junio incluido, ya no podrán hacerlo. Y ojo porque, a diferencia de la creencia de que se pueden revalorizar, “el 99% de las monedas desde la época de Franco pasando a las de Juan Carlos I no van a tener ningún valor”, advierte a 20minutos Jesús Vico Belmonte, presidente de la Asociación Española de Numismática Profesional (AENP).

