Los españoles priorizan los megas y la cobertura al precio a la hora de contratar su línea móvil e internet

Sin embargo, hay otros factores que los jóvenes ya no valoran tanto como que se trate de una compañía con reputación e historia. La irrupción de las plataformas como Netflix, HBO etc… van directamente relacionadas con el tema gigas y el “no me importa que marca cojo” solo que tenga conexión a internet para disfrutar de estas. Antes si querías TV te tenías que coger operadores tradicionales, ahora te puedes coger cualquiera. Hay una gran libertad de elección, sin permanencias y los usuarios de menor edad, apuestan por ello.

Por eso, es clave que cada uno compare en base a sus prioridades para conseguir que el precio sea el más competitivo y no pagar por servicios que no va a usar como puede ser la línea del teléfono fijo, televisión de pago, minutos de llamadas, gigas innecesarios… ya que la variación final en la factura entre unas y otras puede suponer un ahorro de hasta 200€ al año.

