los españoles gastarán 200 euros, diez menos que en 2021

El inminente Black Friday de 2022 , la jornada de descuentos importada de la tradición estadounidense que se celebra de forma oficial este viernes, llega marcada por la subida de precios como consecuencia del alza en el coste de la energía y la amenaza de una recesión económica. Esta circunstancia, no obstante, no afectará demasiado al gasto de los españoles , que destinarán a sus compras de media tan solo diez euros menos en el Viernes Negro que el año pasado.

