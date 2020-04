Los españoles envueltos en la polémica fiesta en Australia durante la pandemia dicen ser víctimas de insultos “racistas”

“De hecho, los policías fueron muy amables. Cuando llegaron, todos estábamos ya en nuestros pisos, y simplemente nos explicaron que no podíamos juntarnos así por las restricciones y que si volvía a haber quejas nos multarían. Pero ni siquiera quisieron pasar o identificarnos” . Alberto explica también que posteriormente no se ha producido ningún incidente.

“Estábamos quince personas cenando y haciendo una barbacoa, un martes a las 9 de la noche. Ni siquiera teníamos música puesta. No es como si fuera una orgía romana ni nada por el estilo”, explica a 20minutos Alberto, uno de los presentes en el evento. Además, sostiene que no estaban celebrando una fiesta; según él, todos los presentes viven en el mismo bloque , y tienen que tener contacto necesariamente para acceder a sus viviendas, de entre ocho y nueve personas cada una, debido a unas obras en la entrada principal que obliga a los residentes a “literalmente atravesar nuestro piso”.

You May Also Like