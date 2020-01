Los españoles de Wuhan pasarán la cuarentena en un hospital de Madrid

Los españoles de Wuhan ya han hecho las maletas. Aún no se sabe la hora, pero ya está confirmado que abandonarán esta ciudad fantasma en un avión francés y que pasarán la cuarentena en un hospital de Madrid . Estarán aislados durante al menos 14 días y uno de los lugares mejor preparados para recibirlos es la planta 22 del Hospital Gómez Ulla. Por ahora, ninguno está enfermo. Han pasado 7 días encerrados y, cuando no ha quedado más remedio que salir a por comida, lo han hecho siempre con la mascarilla puesta y cada vez que vuelven a casa se toman la temperatura. En total, 21 españoles serán evacuados en las próximas horas. Puede que la de este miércoles sea su última cena en Wuhan.

