Los equipos estallan contra Fernando Alonso por su última genialidad táctica: “Sienta un peligroso precedente”

Queda por ver si estas quejas públicas trascienden a la FIA. Alonso no se ha mordido la lengua contra la actitud de los comisarios cuando estos le han perjudicado, pero ahora no parece que lo vaya a hacer cuando le han beneficiado.

A veces lo hace incluso para salvar el ‘trasero’ de su propio equipo. En Austria lo demostró : un fallo en boxes hizo que tuviese que salir a pista con una rueda mal puesta y hacer una parada extra. Gracias a que no dijo nada por radio ni dejó ninguna pista de que ese neumático iba suelto , la FIA no pudo demostrar que había cometido una ilegalidad y, con eso, evitó una sanción.

