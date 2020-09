Los equipos de la Premier League lucirán un parche contra el racismo esta temporada

La Premier League da un paso más en su lucha contra el racismo y mueve ficha en la concienciación de aficionados, jugadores, entrenadores y demás. En la última reunión de capitanes de la liga celebrada este jueves se ha acordado que tanto los futbolistas como los árbitros luzcan un parche en sus camisetas con la inscripción “No Room For Racism” (No hay lugar para el racismo).

You May Also Like