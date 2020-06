¿Los epidemiólogos como ejemplo para los demás? La mayoría va a esperar un año para dar abrazos o ir a eventos

Las restricciones por la pandemia de la Covid-19 son mundiales y afectan a casi todos los aspectos de la vida. La mayoría de la población espera ansiosa a que se relajen o supriman las prohibiciones, aunque eso no signifique necesariamente que sea seguro realizar dichas actividades. En base a esto, el New York Times ha preguntado a 511 epidemiólogos sobre sus decisiones personales acerca de cuándo retomar ciertos aspectos de la “vida normal”, y los resultados son chocantes.

Mientras en España los territorios en fase 3 tienen permitido asistir a bodas y lugares de culto religioso con un 75% del aforo, el 42% de los expertos encuestados declararon que no asistirán de nuevo a una boda por lo menos en un plazo de un año, y el 43% mantuvo la misma decisión en el caso de asistir a misas o actos religiosos.

Comer dentro de un restaurante, algo que está permitido en España desde la fase 2, es una actividad que los epidemiólogos no se plantean realizar de forma personal hasta dentro de 3 a 12 meses, según las respuestas del 56% de los encuestados. Un 28% son aún más cautos y extienden el plazo hasta dentro de un año como mínimo. El 40% tampoco se plantea volver a pisar un gimnasio hasta que pasen 12 meses, actividad permitida en España desde fase 2 con un tercio del aforo.

Muy poco contacto social

El contacto social es uno de los peores focos de contagio del coronavirus. Por ello, el 41% de los científicos preguntados no visitarán a personas mayores en un plazo de 3 a 12 meses. Son más drásticos en cuanto a saludar con un apretón de manos o un abrazo (el 42% no lo hará en un año y un 6% nunca más), o salir con una persona a la que no conozcan mucho (el 42% tardará un año o más en hacerlo, y un 2% ha decidido no volver a hacerlo).

Mascarillas en 2021

¿Hasta cuándo vamos a seguir llevando mascarilla? Es una de las grandes cuestiones sin respuesta que se plantean los ciudadanos de todo el mundo. En España su uso sigue siendo obligatorio tras la finalización del estado de alarma, medida con la que seguramente concordarían la mayoría de los 511 epidemiólogos entrevistados por The New York Times. De todos los encuestados, el 52% la seguirá utilizando pasado un año, y un reducido 1% se plantea no dejar de usarla nunca.

¿Qué cosas han decidido volver a hacer pronto?

Aunque los epidemiólogos tomarán medidas mucho más estrictas que la mayoría de ciudadanos por decisión propia, hay algunas actividades que se aventurarán a realizar este mismo verano. Coger el correo sin desinfectarlo, ir al médico por causas no urgentes, ir a la peluquería o al barbero y pasar una noche de vacaciones a distancia corta del domicilio son algunas de las cosas que más de la mitad de los científicos encuestados harán este período estival de verano.