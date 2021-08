“Los entrenadores no puedan campar a sus anchas”

Una línea que siguen nombres de peso de la historia de nuestro deporte como Amaya Valdemoro. “ Históricamente, la mujer no ha tenido la misma voz que el hombre y eso es un problema arraigado también en el deporte. Tenemos más miedo a la hora de expresarnos y eso hace que no marquemos los límites . Necesitamos poder hablar sin miedo”, explica una de las mejores jugadoras de baloncesto de la historia de España. “ Las mujeres que mostramos nuestro carácter somos vistas como una amenaza . En los hombres es un rasgo de personalidad y en nuestro caso, de rebeldía”, recalca. “Todavía seguimos escuchando comentarios inasumibles y tolerando actitudes humillantes por miedo a que expresarnos nos pueda repercutir en nuestras carreras”.

“¡Basta! En la rítmica, en el baloncesto… Que algún organismo pare esto a tiempo, ¡por favor!” , publicó recientemente la gimnasta Almudena Cid en sus redes sociales, antes de hablar con El País. “Cuando una deportista llega a una selección o a un club debería tener suficiente información y respaldo como para saber qué términos y circunstancias no debe tolerar nunca en una sala de entrenamiento o en una pista. Y, por otro lado, hay que reforzar la formación y la pedagogía de los entrenadores. Tienen que estar supervisados para que no puedan campar a sus anchas ”.

