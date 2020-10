Los ensayos de la vacuna del Covid-19, ¿pueden confirmar en este momento que salvarán vidas?

“Es posible que los ensayos de la vacuna del COVID-19 no se hayan diseñado con nuestra aportación, pero no es demasiado tarde para dar nuestra opinión y ajustar su curso. Con apuestas tan altas, necesitamos estar atentos “, argumenta.

Zaks confirma que el ensayo de Moderna no demostrará la prevención de la hospitalización porque el tamaño y la duración del ensayo deberían aumentarse enormemente para recopilar los datos necesarios. “Creo que ninguno de estos es aceptable en la actual necesidad pública de saber rápidamente que una vacuna funciona”, dijo a The BMJ.

Las vacunas están siendo apuntadas como la solución a la pandemia del COVID-19, pero los ensayos de vacunas que se están llevando a cabo actualmente no están diseñados para decirnos si salvarán vidas , advierte este miércoles Peter Doshi, editor asociado de The BMJ.

