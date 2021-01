Los ensayos de la toma de posesión de Biden, interrumpidos por un pequeño incendio cerca del Capitolio

Apenas quedan 24 horas para que Joe Biden jure como nuevo presidente de Estados Unidos y en Washington ya está todo listo. Cerca de 200.000 banderas cubren los jardines del National Mall con las que quieren representar a los todos los estadounidenses que por primera vez no podrán acudir a la ceremonia. Y quiénes pueden como Donald Trump han declinado la invitación y apura sus días en el poder dando que hablar . A pesar de las cifras de contagios que afronta a diario Estados Unidos, Trump ha levantado las restricciones de viaje a los países de la Unión Europea, Reino Unido y Brasil, medida que Biden va a bloquear. Y se despide además concediendo un centenar de indultos, entre los que no incluye a Julian Assange, el creador de Wikileaks.

You May Also Like