Los enfermeros exigen a Ayuso el uso obligatorio de mascarilla en Madrid, una de las dos autonomías que no la imponen

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha recordado que el uso de mascarilla en la región es “obligatorio”, tanto en espacios cerrados como al aire libre, cuando no se pueda mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros. En esta línea, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha indicado que mientras los madrileños continúen haciendo un uso responsable de la mascarilla no darán “más pasos” y no serán necesario imponer su obligatoriedad en la calle.

Por tanto, dadas las circunstancias y a pesar de que se aprecia que una mayoría de ciudadanos toma medidas de seguridad en cuanto a distancia y uso de mascarilla, el Colegio de Enfermería cree que “ no se puede dejar toda la responsabilidad en manos del criterio particular de cada ciudadano “.

