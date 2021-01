Los empleados de Google crean su propio sindicato de trabajadores tras varios años de protestas

“Cada vez que los trabajadores se organizan para exigir un cambio, los ejecutivos de Alphabet hacen promesas simbólicas, haciendo lo mínimo con la esperanza de aplacar a los trabajadores”, explican la presidente y vicepresidente del Alphabet Work Union, en la carta publicada en The New York Times.

El anuncio del sindicato, escrito por los dirigentes Parul Koul y Chewy Shaw, publicado en The New York Times, explica que las quejas laborales de la empresa habían sido rechazadas por los ejecutivos de Google en varias ocasiones.

