Los elogios de Galtier a Messi que pueden molestar a Mbapp

La noticia de una posible marcha de Mbapp en enero agit ms las cosas en un club que no est corto de polmicas. El mismo dijo que ‘RMC’ y MARCA informaron la situacin del jugador, tambin se puso en entredicho el futuro de Galtier. Kylian critic su posicin en la cancha, argumentando que no quera jugar como delantero centro, pese a la insistencia del tcnico. El jugador confiaba en que el club fichara un nueve en el mercado de fichajes y ese futbolista nunca lleg.

Aunque desde fuera la percepcin del vestuario es catica, el entrenador francs tiene otra perspectiva. “ Desde que llegu al club solo he podido ver comportamientos normales en la vida de un vestuario. Los jugadores quieren ganar y estn compitiendo por conseguirlo. El ambiente es bueno . Sinceramente, la realidad del grupo no es la que se cuenta fuera”.

No es la primera vez que Galtier se decanta por “destacar” ms a un futbolista sobre otro. En ocasiones anteriores se llev crticas por tener favoritos y no ayudar a la convivencia dentro del vestuario. Sin embargo, el tcnico ya ha restado importancia a esos temas. “ Hablan constantemente de la convivencia, y me sorprende tener que hablar de lo mismo cada semana “.

