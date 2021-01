Los efectos secundarios de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer

Dos días después de la inyección, “me desperté sudado, probablemente por escalofríos y sudores nocturnos leves. Me subí a la báscula y vi que había perdido alrededor de 1,8 kilos desde que me pesé la mañana de la inyección el 7 de enero. Esta pérdida pudo deberse en parte a la deshidratación y, por otro lado, como efecto secundario de mi cuerpo luchando contra lo que se pensaba que era el Covid-19″. Pero al cumplirse las 48 horas, “Me sentí totalmente normal”.

Avisada por los efectos secundarios que otras personas manifestaron, Henningsen se preparó: “ Llené la nevera de comida antes de recibir la inyección y compré los mismos artículos que si tuviese un resfriado o gripe (agua, sopa, galletas saladas, etc.). También me aseguré de que mis mascotas tuvieran suficiente comida y agua”.

