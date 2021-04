“Los efectos que tendrá dependerá de cómo se produzca”

Por último, a pesar de las diversas justificaciones que han aportado para tratar de demostrar que su impacto medioambiental no es relevante, no opinan igual desde algunos sectores. Desde Greenpeace han elaborado un comunicado donde “condenan enérgicamente la decisión del Gobierno japonés de arrojar los más de 1,23 millones de toneladas de aguas residuales radiactivas”. Creen que con esta medida se “ignora por completo los derechos humanos y los intereses de las personas en Fukushima, la sociedad japonesa en su conjunto y la región de Asia y el Pacífico”.

Además, Gallego hace hincapié en que los niveles de tritio serán muy bajos y no implicará ningún impacto: “La concentración máxima considerada como tolerable para el agua potable es de de 10.000 unidades por litro, en becquereles. El agua que tienen en Fukushima contiene entre 500.000 y 900.000 unidades por litro. Es decir, diluyéndola entre 50 y 100 veces se podría considerar potable , por lo que el efecto no es tan significativo”.

El catedrático señala que el compuesto más contaminante que contendrá el agua que se vierte es el tritio: “Es un isótopo que es emisor de unas radiaciones muy débiles. Es radiactivo, pero también está en la naturaleza, porque se genera en la atmósfera. Realmente el tritio es hidrógeno y no se puede separar del agua, por lo que se mezcla en las moléculas. Además, estando diluido será detectable pero no supone un riesgo medioambiental “.

