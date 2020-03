Los duques de Sussex enfadan de nuevo a Isabel II con su última decisión

A falta de menos de un mes para que los Duques de Sussex abandonen de forma oficial su representación de la Corona, parece que no hay día en el que la Familia Real Británica se de una tregua. Si hace un mes Harry confesaba que no habían tenido alternativa y la semana pasada era Meghan Markle la que estaba enfadada con Isabel II por los obstáculos que esta ha puesto a su Megxit, ahora es la monarca la que se ha disgustado por la última decisión que han tomado los Duques de Sussex, que tiene que ver con la celebración de la Commonwealth el próximo 9 de marzo. MÁS INFORMACIÓN

