A casi 9 aos de que la cantante Jenni Rivera partiera de este mundo de manera trgica cuando se estrell la avioneta en la que viajaba con parte de su equipo, su matrimonio con el ex beisbolista Esteban Loaiza vuelve a resonar.

Cabe recordar que la cantante mexicana tuvo una vida profesional repleta de xitos. Lleg a vender ms de 25 millones de copias de sus lbumes (adems de vender ms de 10 millones de discos de forma pstuma). Sin embargo, en su vida privada hubo varios desencantos amorosos y entre ellos, algunos episodios amargos que se vivieron ante el ojo del pblico.

Un matrimonio repleto de dramticos secretos

Fue en el ao 2008 que Jenni Rivera conoci a quien sera su tercer esposo. En el inicio de la relacin, todo pareca indicar que el deportista le ofreca un cuento de hadas, pero en poco tiempo la historia se convirti en agridulce hasta culminar en una polmica controversia en todos los medios.

A 2 aos de conocerse se casaron en 2010 ante la presencia de 800 invitados en una ceremonia de ensueo. Toda su boda fue captada por las cmaras, sali en las revistas y fue televisada como la boda del ao.

Los dramticos secretos del matrimonio de Jenni Rivera y Esteban Loaiza estaban ocultos y es que a ambos personajes se los vea siempre felices y lucan muy enamorados. Incluso en algunos conciertos de la diva de la banda se lleg a ver que el deportista se suba con ella al escenario ante la emocin de sus fanticos.

Sin embargo, a tan solo 2 aos de su matrimonio precisamente en 2012, fue la misma Jenni Rivera quien solicit el divorcio. Esta noticia gener gran revuelo en el pblico, que siempre los vea como una pareja slida.

Esa abrupta decisin de Jenni gener mucho asombro, pero sobre todo por las razones que se rumoreaban. As y todo la cantante lleg a contar una vez en el programa El gordo y la flaca”:

Qu fue lo que pas despus de 2 aos de matrimonio? Fue realmente el darte cuenta que las cosas no eran como t pensabas. Eso fue lo que sucedi, y agreg Para una mujer como yo, el darte cuenta de ciertas actividades de algunas personas, son lo suficiente para haber tomado la decisin que yo tom.

Cuando le preguntaron si exista la posibilidad de una tercera persona en discordia tambin respondi:

No, fjate, no hubo peleas, no hubo maltratos. El da 21 de septiembre me di cuenta de algunas cosas que por lo menos esta mujer que est sentada frente a ti no tolera. No tolero ese tipo de cosas, de acciones, y no necesito estar casada con alguien por el qu dirn y no me dio miedo tomar este paso. Las cosas que se hicieron en mi contra fueron tan graves que yo no las puedo aceptar.

Jenni ya no est y siguen los escndalos

Todos los rumores generaron mucha polmica. De hecho, se lleg a decir que Jenni supuestamente habra descubierto que Loaiza le haba sido infiel con su propia hija, Janney Marn Rivera, ms conocida como Chiquis Rivera.

Pero la realidad, es que es esta teora jams se confirm.

Fueron varios y llamativos los dramticos secretos del matrimonio de Jenni Rivera y Esteban Loaiza que, de a poco fueron saliendo a la luz. Por su parte Gabriel Vzquez, el ex manager de la cantante fallecida tambin sali a dar una explicacin y su mirada respecto de las dudas que tena Jenni sobre su hija:

No lo hizo. Yo conociendo a Chiquis te puedo decir y te lo puedo asegurar que no lo hizo, pero Jenni era muy desconfiada, yo conozco a dos personas que tambin vieron el video y afirman que no se vea absolutamente nada.

Mltiples medios de comunicacin -desde el ao pasado- comenzaron a difundir la noticia de que Esteban Loaza haba sido liberado de prisin en Seattle. Sin embargo, surgi un reporte de que el tijuanense an permanece cumpliendo su condena luego de haber sido detenido en 2018 por posesin de cocana con el objetivo de distribuirla.

Ya conocas los dramticos secretos del matrimonio de Jenni Rivera y Esteban Loaiza? Aunque no todos salieron a la luz ni fueron confirmados , tras pasar los aos, tristemente siguen apareciendo nuevos escndalos, T qu crees que sucedi?