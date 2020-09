‘Los dos nobles caballeros’, tragicomedia olvidada en el tiempo

Se cree que la copia de The Two Noble Kinsmen, obra escrita a cuatro manos entre Shakespeare y John Fletcher, debió haber sido traída por algún viajero y se salvó de caer en manos de la Inquisición, que inspeccionaba todas las obras que entraban al país y que era particularmente severa con libros provenientes de Estados protestantes como Inglaterra.

El ejemplar de la tragicomedia The Two Noble Kinsmen (“Los dos nobles caballeros”), publicada en 1634, “probablemente llegó a España entre 1635 y 1640”, indicó a la AFP John Stone, investigador de la Universidad de Barcelona.

