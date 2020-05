Los dos grandes escenarios mundiales que se plantean después de la pandemia

Pero hay muchas incógnitas: no se sabe cuánto durará la crisis económica que viene tras la pandemia, ni cómo de profunda será la depresión. Analistas optimistas creen que lo de ahora no es comparable a la Segunda Guerra Mundial, porque no hay nada destruido que reconstruir y la capacidad productiva de los países está intacta, además de que el saldo mortal de la Covid-19 está muy lejos del de la gripe española de 1918.

“No vemos liderazgo desde la Casa Blanca, China no puede asumirlo y Reino Unido no puede liderar en Europa”, dice Ian Goldin , profesor de globalización y desarrollo en la Universidad de Oxford.

