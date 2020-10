Los domingos serán más divertidos con la Recreovía

Las anheladas actividades al aire libre son una realidad, y después de tantos meses de encierro, las personas podrán disfrutar de manejar bicicleta y un sano entretenimiento en la Cinta Costera.

Y es que, desde el próximo domingo 1 de noviembre hasta el 27 de diciembre de 2020, se realizará la denominada Recreovía, en un horario de 6:00 a.m. a 12:00 p.m. que va desde el puente vehicular de Paitilla en la Cinta Costera 1 hasta el final del Causeway de Amador para que las personas puedan andar en bicicleta, patinar, correr, entre otras actividades.

Lianna Licona, coordinadora del proyecto organizado por la Alcaldía de Panamá, destaca que con la Recreovía se busca recuperar el espacio público y la calle es tomada por usuarios para compartir en familia al aire libre, hacer deporte y recrearse. Además, se ofrecerá clases dirigidas gratuitas de yoga con Nicole de Poweryoga a las 7:00 a.m., baile con Báilalo by Edgar a las 7:45 a.m., aerobox con Edgar Castillo “La Bestia” a las 8:30 a.m., en la fuente Anayansi, así como biciescuela para niños de la Fundación Mónica Licona a las 8:00 a.m. en los estacionamientos frente al Parque Urracá, por las canchas de Basketball. Todo es gratis.

Se explicó que, para mantener las medidas de salud dictadas por las autoridades para evitar la propagación del coronavirus, los puestos de alquiler tomarán la temperatura de las personas, y desinfectarán las bicicletas y equipo una vez se hayan terminado de utilizar. En los puestos de venta también se tomarán las mismas medidas. “La mascarilla es de uso obligatorio”, sostuvo Licona.

Pero si usted no tiene bicicleta, no se desanime, pues la empresa Rali brindará el servicio de préstamo de bicicletas por dos horas y partir de la tercera hora son $3.00 por hora. En el sitio habrá otros proveedores que también cuentan con bicicletas de diferentes tipos para alquilar desde $4.00.

Licona recomienda, tanto a los ciclistas como a los peatones o conductores, que tomen las precauciones necesarias para evitar accidentes. “A los ciclistas que porten su casco de forma correcta y que eviten el exceso de velocidad, ya que en la ruta hay niños, familias, mascotas, corredores, usuarios vulnerables, a los peatones, que traten de mantener su derecha y estar atentos a cualquier situación, siempre dentro de los conos y a los conductores que respeten las señalizaciones, los conos y las instrucciones de los policías que custodian el proyecto”.

Las vías se cerrarán poco antes de las 5:30 a.m. y se abrirán pasadas las 12:10 p.m. Quienes deseen entrar al Mercado del Marisco pueden hacerlo, ya que hay un carril exclusivo para salir por la Cinta Costera para los vehículos, al igual que para acceder y salir del Club de Yates y Pesca.