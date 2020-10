Los Dodgers siguen siendo los reyes del oeste y barren a los Padres

El equipo de los Angeles Dodgers, venció a los Padres de San Diego para así ponerle fin a esta serie divisional en donde no hicieron nada más que ganar los tres juegos, y continuar invictos en lo que va de estos playoffs de la MLB.

Luego de ser la serie más esperada en la Liga Nacional en la MLB, los Dodgers se mantuvieron firmes tanto con sus bates como con sus brazos, enviando a los Padres de San Diego directo a sus casas.

Después de dos juego relativamente parejos, los Dodgers no tuvieron rival en el tercero: 12-3 terminó la pizarra y nunca, nunca pareció que los de San Diego pudieran tener oportunidad de extender la serie.

Dodgers, pues, avanza por 4 vez a la serie por el campeonato de la Liga Nacional en 5 años y mantiene la etiqueta de favorito.

Y Padres, nada, para nosotros el equipo del futuro.

Actuaciones de los lanzadores:

Mientras que por los bateadores:

For the 4th time in 5 years, LA is #NLCS bound. #CLINCHED pic.twitter.com/PNofNUF6Rg

— MLB (@MLB) October 9, 2020