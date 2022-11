Los disturbios ‘aguan’ la fiesta de celebración del doblete de Flamengo

En las calles de Río una multitud de sonrientes aficionados vistió la camisa roja y negra del principal club de fútbol de esta ciudad y acompañó a sus ídolos desde el comienzo de la mañana. No obstante, al comienzo de la tarde se registraron disturbios entre los asistentes y la Policía que acompañaba la celebración se vio obligada a utilizar gases lacrimógenos para calmar los ánimos de los aficionados. Testigos de los hechos mencionaron que algunas personas resultaron heridas, según medios locales, pero las autoridades no lo han confirmado.

