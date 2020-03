los discursos de ‘celebrities’ más impactantes de 2019-2020

Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se sella otro año lleno de sororidad entre las mujeres de todo el mundo. El alcance del movimiento feminista para visibilizar la desigualdad en todas sus expresiones también ha llegado a las artistas y celebrities, que luchan para lograr la igualdad entre hombres y mujeres a través de sus mensajes. ¿Cuáles han sido los discursos más inspiradores este último año?

El vídeo del que todo el mundo habla

El vídeo protagonizado por la actriz Cynthia Nixon, titulado Be a lady, they said, se ha vuelto viral en cuestión de días. “No seas muy gorda, no seas muy delgada. Come. Adelgaza. Deja de comer tanto. No comas demasiado rápido. ¡Dios, pareces un esqueleto! ¿Por qué no comes?”. Estas son algunas de las expresiones que aparecen en un vídeo que relata las presiones sociales que viven diariamente las mujeres.

El vídeo narra un poema de Camille Rainville de 2017 y ha sido dirigido por Paul McLean y publicado por la revista Girls Girls Girls con el objetivo de lanzar un alegato contra los roles y estereotipos de género.

Emma Watson y la iniciativa #HeforShe

Sin duda, una de las actrices con mayor compromiso por el feminismo es Emma Watson. Tras su impactante discurso en 2014 ante las Naciones Unidas como embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres, la actriz presentó la iniciativa #HeforShe para eliminar los estereotipos de género.

Emma Watson, en noviembre de 2019, declaraba a la revista British Vogue su opinión sobre la soltería, que se volvió popular: “Tengo que ser sincera y admitir que nunca estuve convencida del discurso que dictaba de “soy feliz siendo soltera”. Estaba convencida de que eso no era verdad, pero eso fue porque me tomó tiempo comprenderlo. La verdad es que disfruto mucho estando soltera y siendo mi propia compañera en este viaje“.

Las emotivas palabras Michelle Williams y Patricia Arquette

Durante la gala de los Emmys 2019, uno de los discursos más ovacionados por el público y que fue viral también en redes sociales fue el de la actriz Michelle Williams contra la brecha salarial en la profesión.

“La próxima vez que una mujer -especialmente una mujer negra, porque ella gana 52 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco- te diga lo que necesita para hacer su trabajo, escúchale, cree en ella. Porque un día ella podría ponerse delante de ti y darte las gracias por permitirle triunfar gracias a su ambiente de trabajo y no a pesar de él”.

La actriz Patricia Arquette también fue aplaudida tras recordar a su hermana fallecida y defender los derechos de las personas trans. “Voy a empeñar el resto de mi vida hasta que cambiemos el mundo para que dejen de ser perseguidas. Y denles trabajo”.

El reivindicativo mensaje de Mon Laferte en los Grammy 2019

La cantante y activista chilena Mon Laferte fue una de las protagonistas de los Grammy 2019. Además de ganar el Latin Grammy 2019 al Mejor Álbum de Música Alternativa, su protesta por la violación de derechos humanos en Chile fue lo más destacado. La cantante pintó en su propio cuerpo la siguiente frase en referencia también a la violencia machista: “En Chile torturan violan y matan”. También ha compartido su imagen en Instagram con un alegato al derecho a decidir: “Mi cuerpo libre para una patria libre”.

El feminismo en las artistas musicales

Nathy Peluso se ha convertido en una de las cantantes del momento que impulsa el empoderamiento femenino y el amor propio en sus temas. En una de sus entrevistas lanzó un discurso a favor de las alianzas entre mujeres: “Apoyarte en las mujeres y darte cuenta de lo necesarias que somos entre nosotras. Es una bendición rodearte de mujeres que se admiran entre ellas. La sociedad nos ha impuesto muchas veces generar competencia entre nosotras y es algo que tenemos que romper”.

Los mensajes en la gala de los Oscar 2020

Las actrices Brie Larson, Gal Gadot y Sigourney Weaver protagonizaron uno de los momentos más impactantes en la gala de este año. “Queremos celebrar que, por primera vez en 92 años de los premios de la Academia, una mujer lidera la orquesta”, afirmaba Weaver. Las protagonistas de Marvel, el universo DC y Aliens han lanzado un mensaje a todas las mujeres destacando que “todas somos superheroínas” y finalizaban su discurso lanzando un mensaje satárico a los hombres en referencia a la posible creación de un club de lucha: “Los hombres están invitados, pero no sabemos si podrán entrar. Los perdedores tendrán que responder preguntas de periodistas sobre qué se siente siendo mujer en Hollywood”.

Lauren Jauregui en la ‘Marcha de las Mujeres’

Uno de los discursos más motivadores este último año ha sido, sin duda, el de la cantante Lauren Jauregui en la Marcha de las Mujeres de EE.UU. en 2019. La cantante se ha declarado abiertamente bisexual y participa activamente en causas sociales, sobre todo para defender los derechos de las mujeres de todas partes del mundo en un movimiento feminista interseccional.