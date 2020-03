Los diputados viajeros se saltaron el aislamiento social en tiempos de coronavirus

-¿Se hizo la prueba? Le consultó este medio. El diputado contestó que no hay necesidad porque no tiene ningún síntoma.

La reacción de la ministra surgió después de que Rodríguez contara que la madre de su chófer tiene coronavirus. Y ayer martes la diputada proclamó en el pleno legislativo que “a mi nadie me va a decir que no venga, que cuarentena, porque lo que no quieren es que hablemos, que nos callemos la boca y que después entonces vengan, unilateralmente, a través de decreto, a legislar por encima de la Asamblea”.

De hecho, quien puso el tema en agenda fue la propia ministra de Salud Rosario Turner. “Yo tengo conocimiento de un par de diputados que estuvieron en España, en China, y no guardaron la cuarentena. Eso no es responsable, porque el vecino de al lado puede tener 65 años. Puede ser diabético, hipertenso, y lo puede estar llevando a una crisis por el coronavirus”, manifestó la funcionaria en un salón de la Asamblea Nacional el pasado lunes 16 de marzo, día en que contestó preguntas de los diputados sobre la epidemia y su impacto en Panamá.

