‘Los diputados tienen una clara ventaja’

Arrocha también manifestó que si bien al presidente de la República y los magistrados de la Corte se le puede condenar con dos terceras partes del voto de los diputados de la Asamblea Nacional , eso solo aplica porque el contexto del ente competente para juzgarlos se relaciona con un entorno político y no jurídico. También dijo que a los funcionarios que juzga la Asamblea Nacional no “cuentan con la prerrogativa de la prueba idónea”.

