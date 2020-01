Los diputados panameños en el Parlacen: Antonio Saldaña

Y, decimos que la inmunidad era relativa y no absoluta, porque la propia excerta constitucional limitaba el período de inmunidad del legislador a “cinco días antes del período de cada legislatura, durante ésta y hasta cinco días después…”. Ahora bien, lo relevante aquí no solo era el hecho de la inmunidad parlamentaria, sino de la jurisdicción y, el mismo artículo precitado se encarga de establecerla: “En dicho período (los legisladores) no podrán ser perseguidos ni detenidos por causas penales o policivas, sin previa autorización de la Asamblea Legislativa”.

Pero resulta que, en razón de la normativa nacional e internacional, desde hace seis años de la vigencia de la pauta constitucional y cuatro años de la norma legal, esa no es la realidad. Desde el punto de vista constitucional –antes del acto legislativo No. 1 de 2004– los legisladores (hoy, diputados) gozaban de inmunidad relativa por mandato del Art. 149 de nuestra Carta Magna.

