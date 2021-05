Los dilemas de la reactivación económica

Estos niveles distan de la mora regulatoria actual cercana al 4%, por efecto de las medidas de alivio. Por ello, en un entorno en que la economía local no ha vuelto a retomar una tendencia favorable, la gran tarea es reestructurar los créditos de una masa significativa de clientes, corporativos y personas, que todavía no han vuelto a un flujo de ingreso previo a la Covid-19, o si lo han hecho, son menores por la realidad actual.

Al inicio de la pandemia la preocupación central de los supervisores y autoridades de política monetaria, no solo en Panamá sino a nivel global, era que los efectos de la Covid-19 no se trasladaran de la economía real al sector financiero, con síntomas de problemas sobre la liquidez y solvencia.

Gran parte de la expansión fue gracias al fuerte impulso del crédito bancario, cuya fuente proviene del buen acceso al ahorro de los particulares que proporcionan una fuerte liquidez al sistema bancario. No obstante, el exceso de inventarios de unidades residenciales y comerciales y su lenta salida al mercado no permiten prever que este sector pueda ser una fuente de estímulo como en el pasado reciente. Es lo que muchos llaman el agotamiento del modelo.

No obstante, los indicadores de la actividad económica ligada al consumo y la inversión doméstica mantienen una tendencia adversa, no solo por el cierre de los dos primeros meses del año, sino por la débil recuperación del ingreso disponible de los agentes económicos ligados al sector local. Los resultados negativos se registran en la construcción, producción industrial y distintos segmentos de actividad comercial y de servicios. Estos sectores constituyen la base de la economía doméstica y son la principal fuente de clientes, tanto corporativo y de personas, del sistema bancario.

