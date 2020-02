Los días convulsos en el vestuario del Barcelona terminan con una pelea en el entrenamiento

Y es que, según ha publicado el diario AS, en el entrenamiento de este martes, durante un partidillo, los jugadores se encararon después de que uno intentase una frivolité que la ‘víctima’ no entendió muy bien. Hubo reproches y el asunto subió de tono.

Aunque desde el vestuario del F.C. Barcelona se quiere vender de puertas para fuera que la destitución de Ernesto Valverde como técnico culé ha sido una situación tranquila y nada fuera de lo normal, la realidad no esconde que son días convulsos en Can Barça .

