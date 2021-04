Los detalles de la primera reunión entre Laporta y Jorge Messi para la renovación de Leo con el Barcelona

El dinero no es, a priori, un problema. Conscientes de la situación que atraviesa el Barça, Messi está dispuesto a aceptar la mitad de su actual ficha (su sueldo se come la mitad de la masa salarial total del club), siempre que le garanticen que va a hacer un gran fichaje joven . El nombre de Erling Haaland está en la mente de todos, pero de nuevo está el gran problema económico: Laporta tendrá que hacer malabares con las cuentas si quiere cuadrarlas y, además, incorporar al delantero del Borussia Dortmund .

