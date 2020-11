Los desastres y los tributos

El artículo 37 del Decreto Ejecutivo (DE) 170/1993 que reglamenta el Impuesto sobre la renta (ISR), indica que es deducible para el contribuyente las pérdidas producidas por deterioro, perjuicio, destrucción, extravío, rotura o descomposición de bienes productores de renta gravable, ocasionados por fuego, inundación, delito, tornado, terremoto, o por cualquier otra causa fortuita (naturaleza) o de fuerza mayor (actos del hombre), en el importe no cubierto o no compensado por seguro o por indemnización.

You May Also Like